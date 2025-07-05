Нахимичить на штраф. Дачников предупредили о наказании до 20 тысяч рублей

Использование профессиональных пестицидов на дачном участке обернется штрафом до двух тысяч рублей, порча земли и воды обойдется в несколько раз дороже. Юрист Тимур Харди сообщил об этом агентству «Прайм» .

Список зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов опубликован на сайте Минсельхоза России. Юрист предупредил, что препараты, не вошедшие в этот реестр, использовать нельзя. Они навредят самим садоводам и окружающей среде.

«Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от одной до двух тысяч рублей», — сказал Харди.

Если специалисты докажут порчу грунта химикатами, то владелец участка поплатится суммой от трех до пяти тысяч рублей. Ущерб источникам питьевой воды, по словам юриста, обернется штрафом от трех до 20 тысяч рублей.

Для того чтобы не отравиться в борьбе с колорадскими жуками эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала использовать специальное средство для обработки клубней, а не lkz вкапывания в землю. Народные способы она тоже призвала исключить.