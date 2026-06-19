Награждение победителей конкурса «Врач года» прошло в Пермском крае

В Перми накануне Дня медицинского работника прошло торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Врач года» и краевого конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием». Об этом сообщил сайт properm.ru .

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником и вручил заслуженные награды. Он отметил, что каждый из них вкладывает в свою работу всю энергию и душевное тепло, подчеркнув, что медицина — это призвание, позволяющее помогать людям.

Победители были выбраны в 30 номинациях, среди которых — «Лучший врач года», «Лучший специалист со средним медицинским образованием» и «За верность профессии».