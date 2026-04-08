«Наглые дебилы». Бывший директор Пушкинского музея жестко высказалась о молодежи

Современная молодежь выросла в атмосфере чрезмерной заботы, и это сказалось на ее поведении и отношении к окружающим. Такое мнение высказала бывший директор ГМИИ имени Пушкина искусствовед Елизавета Лихачева в интервью Super.ru .

По мнению искусствоведа, старшее поколение слишком много делало для детей, родившихся в 1990-е годы, и в итоге само сформировало то, что теперь критикует.

«Как правило, это наглые и невоспитанные дебилы. Мы их так любили, старались делать все для того, чтобы у них было все, чего не было у нас. Мы их вырастили в комнатах с мягкими стенами и в результате получили странных существ», — заявила Лихачева.

Во время беседы она также высказалась о бытовой культуре и нормах поведения в обществе представителей молодого поколения и не только.

«Культурные люди на бросают бычки на улицах. Почему? По кочану!» — сказала Лихачева.

Между тем в современном деловом мире представители поколения Z все чаще становятся интервьюерами при приеме на работу. HR-эксперт Маргарита Антипова отметила, что молодые специалисты быстро распознают фальшь, не любят излишнюю формальность, сложные термины и канцеляризмы.