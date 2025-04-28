Надо держать детей подальше. Чем опасно курение вейпов при несовершеннолетних

Курение вейпов при детях может негативно отразиться на их здоровье и спровоцировать приступы респираторных заболеваний. Об этом 360.ru заявил врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

Он прокомментировал случай с грудничком, которого госпитализировали из-за отравления парами электронной сигареты. Врач уточнил, что вейпы могут нанести вред здоровью окружающих, даже если курят в большом помещении.

«Не зря приравняли вейпы и средства электронной доставки никотина к уже непосредственно сигаретам. <…> Есть явления, связанные с интоксикационным воздействием вейпов и средств электронной доставки никотина на здоровье маленького ребенка», — рассказал он.

Сараев добавил, что существуют различные зарубежные исследования в данной области, которые подтверждают негативное влияние на здоровье детей и подростков.

«Они говорят о том, что и различные опухоли у подростков возникают, и деструктивные воздействия на легкие. Тот же синдром EVALI у детей и подростков, который всем известен», — подчеркнул специалист.

Он призвал взрослых ни в коем случае не курить вейпы при детях. По его словам, влияние электронных сигарет еще полностью не изучено, но очевидно, что дым от них может нанести серьезный ущерб здоровью.