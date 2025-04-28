Надо держать детей подальше. Чем опасно курение вейпов при несовершеннолетних
Врач Сараев: вейпы могут спровоцировать приступ астмы у детей
Курение вейпов при детях может негативно отразиться на их здоровье и спровоцировать приступы респираторных заболеваний. Об этом 360.ru заявил врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.
Он прокомментировал случай с грудничком, которого госпитализировали из-за отравления парами электронной сигареты. Врач уточнил, что вейпы могут нанести вред здоровью окружающих, даже если курят в большом помещении.
«Не зря приравняли вейпы и средства электронной доставки никотина к уже непосредственно сигаретам. <…> Есть явления, связанные с интоксикационным воздействием вейпов и средств электронной доставки никотина на здоровье маленького ребенка», — рассказал он.
Сараев добавил, что существуют различные зарубежные исследования в данной области, которые подтверждают негативное влияние на здоровье детей и подростков.
«Они говорят о том, что и различные опухоли у подростков возникают, и деструктивные воздействия на легкие. Тот же синдром EVALI у детей и подростков, который всем известен», — подчеркнул специалист.
Он призвал взрослых ни в коем случае не курить вейпы при детях. По его словам, влияние электронных сигарет еще полностью не изучено, но очевидно, что дым от них может нанести серьезный ущерб здоровью.
Конечно же, родителям надо держать детей подальше от курильщиков вейпов и ни в коем случае самим не курить при детях. Даже если это делается в большом помещении
Марат Сараев
врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук
Если у детей есть респираторные заболевания или предпосылки к их появлению, то дым от вейпов может вызвать серьезные приступы. В группе риска находятся, например, астматики и аллергики.
Ранее в Подмосковье 10-месячный ребенок надышался парами вейпов от родителей. У младенца начались судороги, и его поместили в больницу.