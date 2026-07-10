Начинают уставать. Почему интернет-знакомства теряют популярность среди миллениалов

В ближайшие годы люди будут меньше общаться в интернете и начнут чаще посещать спортивные секции, выставки, клубы по интересам и путешествовать. Такое мнение в беседе с 360.ru высказала кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

По ее мнению, люди начали уставать от виртуального общения, особенно миллениалы. Многим кажется более удобным знакомиться в Сети из-за привычек, но этот тренд ослабевает.

«В виртуальном общении пока зумеров много, а те же миллениалы привыкли некоторые, но уже начинают уставать», — подчеркнула специалист.

Она напомнила, что старшие поколения могли знакомиться на дискотеках. Сейчас есть ночные клубы, но общение на этих площадках зачастую воспринимается как несерьезное.

По словам психолога, мужчины стали реже подходить знакомиться к девушкам, потому что боятся получить отказ. В виртуальном же пространстве такие вещи переносятся гораздо легче, добавила специалист. Подробнее читайте на 360.ru.