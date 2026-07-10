Сегодня 16:45 Написал и пропал. Почему приложения для знакомств стали популярны как никогда Психолог Сурина: люди начали уставать от виртуального общения Фото: Gary Burchill/moodboard / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Общение онлайн имеет много плюсов и минусов. Виртуальные знакомства кажутся проще, но на деле отнимают много времени и остаются рискованными — всегда есть вероятность натолкнуться на мошенника или неадеквата.

Плюсы онлайн-общения Согласно исследованию «МегаФона», за первые шесть месяцев этого года москвичи на 67% чаще стали пользоваться дейтинг-сервисами. Кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина связала всплеск популярности таких приложений с привычкой, которая выработалась в ковидный период. «Если сидеть дома и общаться онлайн было безопасно, (даже если это не всегда комфортно, а также приводит к увеличению веса и социофобии), то все равно это становится привычкой», — отметила специалист. В таком случае реальное общение становится стрессом — нужно собраться, идти куда-то, разговаривать. В интернете гораздо проще признаться в своих чувствах или расстаться, потому что человек не видит эмоциональной реакции собеседника, его глаз. «Некоторые люди думают, что виртуально они даже быстрее выберут себе партнера. Виртуальность дает географическую широту», — уточнила психолог.

Фото: Jan Tepass/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Она добавила, что в прошлом люди часто знакомились на дискотеках. Сейчас можно начать общение в ночном клубе, но чаще всего такие контакты считаются несерьезными. К тому же не все готовы идти в подобные заведения, особенно в одиночку. Заводить разговор в транспорте или на каких-то выставках люди тоже не всегда решаются, поэтому больше делают это в Сети. В интернет-пространстве гораздо проще психологически принять отказ, чем вживую, подчеркнула специалист. «Очень в редких случаях мужчина сейчас подойдет знакомиться. Человек начинает бояться столкнуться с реальностью, с отказом. Виртуальный же не так страшен», — рассказала собеседница 360.ru. Также многие не хотят тратить время и деньги на походы в театр, кино, выставки, рестораны, клубы и другие места, где можно встретить вторую половинку. Онлайн-знакомства кажутся гораздо проще и не требуют никаких финансовых вложений. По мнению Суриной, больше всего к интернет-общению склонны зумеры. Многие миллениалы тоже привыкли к онлайну, но начинают от него уставать.

Фото: Peter Steffen/dpa / www.globallookpress.com

Советы по дейтинг-сервисам Психолог призвала всегда искать в анкетах на сайтах знакомств подвох, потому что все люди пишут о себе все самое хорошее. «Во-первых, нужно представить, какой человек может быть с другой стороны, потому что каждый может быть и злым, и обиженным, и еще каким-то. То есть у всех есть эти эмоции, поэтому нужно примерно считывать, что в анкете написано», — отметила эксперт. Она призвала с осторожностью относиться к «говорящим» фразам.

Например, выражение „мне нужна понимающая, послушная жена, которая будет готовить и убирать“. Сразу чувствуется, что человеку нужна функция, он не будет интересоваться твоей личностью, ему нужна просто красивая уборщица и повар.

Также необходимо наблюдать, как именно человек общается, уважительно ли он относится к собеседнику. Тревожным звоночком считаются унизительные шутки, а также эмоциональные качели: «написал, пропал на два дня, потом опять появился». «По манере общения в первый же день можно понять характер и отношение человека к тебе лично», — уточнила психолог.

Фото: Thomas Sbampato/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Эксперт отметила, что разговоры в дейтинг-сервисах лучше со временем переводить в соцсети, потому что это более безопасно. «Они дают больше доверия, а анкеты — это то, что написал человек, он может и наврать. Там могут прятаться мошенники и преступники, могут быть агрессивные люди. Такие сайты более опасные, потому что ты не можешь до конца считать человека, пока с ним не встретишься или хотя бы по аудио не поговоришь», — обратила внимание собеседница 360.ru. Чтобы лучше узнать объект интереса, необходим звонок или реальная встреча. Психолог призвала назначать свидание в кафе или другом пространстве, где есть люди. Встреча в машине или пустом месте может быть опасна. Сурина добавила, что возникший сейчас всплеск интереса к дейтинг-сервисам, скорее всего, временный.

Мне кажется, люди уже начали постепенно уставать от виртуального общения.