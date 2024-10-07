Начальник подмосковного главка МЧС Полетыкин покинул пост

Генерал-лейтенант внутренней службы начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин покинул должность. Об этом сообщил ТАСС .

В подмосковном главке МЧС агентству уточнили, что Полетыкина освободили от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста (60 лет).

Также собеседник агентства обратил внимание, что вскоре он перейдет на другую работу.

Должность начальника ГУ МЧС Московской области Полетыкин занимал больше 10 лет. Специалист работал на тушении крупных пожаров в регионе и принимал участие в ликвидации сложнейших катастроф.

До перехода в спасательные службы, а затем в МЧС, служил на различных должностях в армии.