Началась регистрация представителей СМИ на ПМЭФ-2025

Стартовала онлайн-регистрация представителей СМИ на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Заявки будут принимать до 16 мая. Подать их смогут российские и иностранные представители СМИ и блогеры в соответствии с правилами аккредитации.

Форум состоится с 18 по 21 июня. По итогам прошлогоднего мероприятия, в котором приняли участие почти 22 тысячи человек из 139 стран мира, только по открытым данным заключили свыше 1000 соглашений на общую сумму 6,5 триллиона рублей.

Ранее пресс-служба ПМЭФ сообщила, что форум в 2025 году станет еще доступнее для малого и среднего бизнеса. Предприниматели получат новые возможности для международной кооперации и внедрения инноваций, подчеркнули там.