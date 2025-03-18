Началась регистрация представителей СМИ на ПМЭФ-2025

Стартовала онлайн-регистрация представителей СМИ на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.
Заявки будут принимать до 16 мая. Подать их смогут российские и иностранные представители СМИ и блогеры в соответствии с правилами аккредитации.
Форум состоится с 18 по 21 июня. По итогам прошлогоднего мероприятия, в котором приняли участие почти 22 тысячи человек из 139 стран мира, только по открытым данным заключили свыше 1000 соглашений на общую сумму 6,5 триллиона рублей.
Ранее пресс-служба ПМЭФ сообщила, что форум в 2025 году станет еще доступнее для малого и среднего бизнеса. Предприниматели получат новые возможности для международной кооперации и внедрения инноваций, подчеркнули там.
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