Набиуллина заявила о замедлении инфляции

Глава ЦБ Набиуллина заявила о переломной точке в экономике и замедлении инфляции

Россия в настоящее время находится в переломной точке в борьбе с инфляцией. Об этом на пленарном заседании в Госдуме заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Председатель регулятора отметила, что, по оценке предприятий и банков, рост кредитного корпоративного портфеля в ближайшие месяцы должен замедлиться. Также ожидается уменьшение этого вклада в увеличение совокупного спроса.

«С некоторым лагом это в итоге приведет к замедлению нынешней инфляции. После этого мы увидим перелом показателя годовой инфляции», — заявила она.

Центробанк в сентябре прогнозировал, что темпы роста кредитования в 2024 году должны уменьшится до 17-20% с 22,6% в прошлом на фоне повышения ключевой ставки до рекордных 21%.

Набиуллина не исключала, что снижение ключевой ставки может произойти в 2025 году, если не будет новых шоков для экономики.