Набиуллина назвала условие снижения ставок по ипотеке

В России появится доступная ипотека, когда инфляция снизится. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина .

«Ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится», — объяснила она.

По словам главы ЦБ, сейчас ставки по рыночной ипотеке высокие, хоть к концу 2025 года и опустились ниже 20%.

В настоящее время средняя ипотечная ставка в России составляет 7,5% годовых, добавил зампред председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Для понимания масштаба влияния льготной ипотеки на среднюю ставку по стране — 7,5%. Это среднее между 6% по семейной и уровнем рыночной ставки», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести в стране разные ипотечные ставки в зависимости от количества детей в семье.