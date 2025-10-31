Набиуллина назвала большой минус роста зарплат россиян

Рекордно низкий уровень безработицы в России привел к нехватке рабочий силы и увеличению доходов населения, что усиливает инфляцию. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания в ГД.

По ее словам, низкая безработица — «абсолютно большое благо» для любого государства, но в России нынешняя ситуация привела к острой нехватке работников.

«И мне сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго», — отметила Набиуллина.

Она объяснила, что из-за соперничества компаний за сотрудников зарплаты растут быстрее увеличения производительности труда. В итоге увеличивается инфляция, а заработок россиян обесценивается.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что из всех стран двадцатки в РФ самый низкий показатель безработицы.