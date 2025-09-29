В России зафиксировали самый низкий уровень безработицы среди стран G20

Среди стран G20 в России самый низкий показатель безработицы. Об этом заявила в беседе с РИА «Новости» шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

По ее словам, проблема создания качественных рабочих мест и снижения безработицы остается актуальной для большинства государств G20.

«В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран двадцатки. У нас самая низкая безработица», — сказала она.

Лукаш отметила, что несмотря на положительную динамику на рынке труда, российская сторона активно принимает участие в многостороннем диалоге по этому вопросу.

Речь идет о понимании будущего рынков труда, например развитие платформенной экономики, обеспечение социальных гарантий для сотрудников и защита их прав в условиях нестандартных форм занятости.

В июне доля безработных в России составила рекордные 2,2%. Член комитета Госдумы по труду Гарри Мурадян назвал эту картину ужасной. По его словам, на рынке труда всегда должна быть безработица в районе 5%.