Утром 18 августа на Земле началась неожиданная магнитная буря, но она вряд ли продлится долго. Об этом в телеграм-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Мировые сети обсерваторий около часа назад зарегистрировали геомагнитную бурю планетарного масштаба. Событие началось между 7:00 и 8:00 утра по московскому времени. Примерно в 9:00 по Москве буря имеет амплитуду G1, является слабой», — отметили ученые.

Усложнение геомагнитной обстановки частично ожидалось, но только на слабом уровне. Параметры солнечного ветра до последнего момента сохранялись на низких значениях. Ученые выясняют, как они «раскачали» поле планеты до состояния бури.

«Продолжительность события ожидается короткой — к слабовозмущенному состоянию поле Земли вернется к полудню по московскому времени. Для стабилизации обстановки может потребоваться до трех суток», — заключили в ИКИ РАН.

Ранее Роскосмос показал упавшую на Землю тень Луны во время солнечного затмения.