На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение
Запорожскую АЭС подключили к станции «Ферросплавная — 1»
Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили по двум линиям, включая станцию «Ферросплавная-1». Об этом сообщила пресс-служба станции.
«В строй вернулась и вторая линия — „Ферросплавная-1“, находившаяся в отключенном состоянии с 7 мая», — отметили на ЗАЭС.
В предстоящий отопительный период ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города. Резервная линия ЗАЭС «Феросплавная-1» вышла из строя 7 мая.
Теперь Запорожская АЭС получает энергоснабжение по двум высоковольтным линиям, что значительно повысит устойчивость станции.
Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о достижении соглашения о локальном режиме тишины в районе Запорожской АЭС для обеспечения безопасности ремонтных работ.
В сентябре после обстрела ВСУ линию «Днепровская» отключали на 30 суток. Ее успешно восстановили и подключили 23 октября.