На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили по двум линиям, включая станцию «Ферросплавная-1». Об этом сообщила пресс-служба станции.

«В строй вернулась и вторая линия — „Ферросплавная-1“, находившаяся в отключенном состоянии с 7 мая», — отметили на ЗАЭС.

В предстоящий отопительный период ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города. Резервная линия ЗАЭС «Феросплавная-1» вышла из строя 7 мая.

Теперь Запорожская АЭС получает энергоснабжение по двум высоковольтным линиям, что значительно повысит устойчивость станции.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о достижении соглашения о локальном режиме тишины в районе Запорожской АЭС для обеспечения безопасности ремонтных работ.

В сентябре после обстрела ВСУ линию «Днепровская» отключали на 30 суток. Ее успешно восстановили и подключили 23 октября.