На встрече представителей России и Украины в Абу-Даби нашли «рояль в кустах»

Ушаков заявил о «рояле в кустах» на встрече в Абу-Даби

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что на одной из встреч в Абу-Даби обнаружили «рояль в кустах». Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным .

По его словам, в Абу-Даби периодически встречаются представители специальных служб Украины и России и обсуждают важные темы — например, обмен пленными.

«В ходе встречи оказался рояль в кустах. Это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями, наверное, об этом договорились заранее, и также встретился и с нашими представителями, совершенно неожиданно», — заявил он.

Ушаков отметил, что мирный план в Абу-Даби не обсуждали. Детальные вопросы о договоре еще на официальном уровне ни с кем не поднимали.

«Мы его видели, нам передали [по неофициальным каналам], но еще обсуждений не было», — сказал помощник главы государства.

Он объяснил, что на некоторые пункты можно посмотреть позитивно, однако многое в мирном плане требует специальной дискуссии между экспертами.

