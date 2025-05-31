На вес золота. Стало известно количество драгоценных металлов в ноутбуках

Эксперт Красноженов назвал количество граммов золота и серебра в ноутбуке

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/www.globallookpress.com

В одном ноутбуке в среднем содержится от одного до двух граммов золота и около 0,35 грамма серебра. Такие данные привел начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, сообщило РИА «Новости».

Эксперт отметил, что в ноутбуке, включая процессор, также можно найти следы платины или палладия — около 0,001 грамма. Кроме того, в смартфоне обычно содержится примерно 0,3–0,35 грамма золота и около 0,01 грамма серебра. В телевизорах, в зависимости от их размера, — от пяти до восьми граммов золота и от пяти до 20 граммов серебра.

Красноженов объяснил, что золото активно используется в электронике благодаря своим физическим свойствам. По его словам, металл отлично проводит электричество, не подвержен коррозии и легко поддается пайке, что делает его особенно удобным для производства мелких электронных компонентов, таких как контакты и соединения.

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