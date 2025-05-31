Сегодня 10:27 Ликсутов: сезон стажировок для молодых специалистов начался в ОЭЗ «Технополис Москва» 0 0 0 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

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Москва

Новый сезон проекта «Техностажировка» начался в ОЭЗ «Технополис Москва». В рамках программы студенты различных вузов и колледжей проходят практику на столичных предприятиях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Проект предоставляет студнетам-стажерам возможность приобрести ключевые навыки и компетенции, а работодатели могут усилить свой кадровый потенциал. «С 2022 года стажировки прошли более 1,5 тысячи человек. В настоящее время на предприятиях ОЭЗ Москвы и в управляющей компании получают производственный опыт свыше 350 учащихся колледжей и вузов города», — отметил Ликсутов. Студенты могут попасть на стажировку в ОЭЗ по запросу своих учебных заведений, а также могут найти место для стажировки самостоятельно.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Между ОЭЗ «Технополис Москва» и столичными предприятиями заключено более 30 соглашений с ведущими образовательными учреждениями Москвы. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в проект вовлечено более 65 предприятий в области фармацевтики, станкостроения и беспилотных систем. «Актуальность проекта обоснована и динамичным развитием ОЭЗ Москвы. Предприятия обеспечивают высокий уровень подготовки практикантов и создают фундамент для развития кадрового потенциала столицы», — отметил Гарбузов.

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Участвующая в проекте компания «Тексел» специализируется на разработке технологий 3D-сканирования человека, она внедрила в стажировку учащихся искусственный интеллект. ИИ применяются в проведении собеседований и практической работе, рассказал гендиректор компании Максим Федюков. Практику на предприятии в 2025 году прошли 14о студентов. Новым участником стажировки стало предприятие «Р-Опра», на котором в прошлом году прошли стажировку 259 человек, многие из них получили предложения о работе. Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что на площадке «Печатники» создают второй центр практической подготовки студентов. Совмещение теории и практики в ОЭЗ обеспечивает бесшовный переход от учебы к работе.