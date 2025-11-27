На Урале обнаружили пять тысяч проживающих незаконно детей мигрантов. Как так вышло?

В Свердловской области обнаружили пять тысяч детей мигрантов, проживающих на территории незаконно. Об этом рассказала начальник регионального управления по вопросам миграции МВД России Мария Якушева, сообщил сайт Е1.RU .

На территории Свердловской области проживает 10 тысяч детей. Из них половина — по статусу временно проживающих и около четырех тысяч — по разрешению на временное проживание и виду на жительство. Речь идет только об иностранных гражданах, уточнила Якушева.

«На территории города Екатеринбурга в школах обучается 4386 детей и 1289 детей — в детских садах. Проблема в том, что с 5 февраля действует новое законодательство, так называемый режим высылки, и дети, которые находятся в реестре контролируемых лиц, не могут находиться на территории Свердловской области», — подчеркнула она.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в российские школы поступили лишь 19% детей мигрантов. По его словам, русский язык они знают на достойном уровне, с документами все в порядке. Более 80% детей-мигрантов не смогли поступить в российские школы. Причинами стали ошибки в оформлении документов родителей или недостаточное знание русского языка.