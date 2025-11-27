На Урале обнаружили пять тысяч проживающих незаконно детей мигрантов. Как так вышло?
МВД: в Свердловской области незаконно проживают пять тысяч детей мигрантов
В Свердловской области обнаружили пять тысяч детей мигрантов, проживающих на территории незаконно. Об этом рассказала начальник регионального управления по вопросам миграции МВД России Мария Якушева, сообщил сайт Е1.RU.
На территории Свердловской области проживает 10 тысяч детей. Из них половина — по статусу временно проживающих и около четырех тысяч — по разрешению на временное проживание и виду на жительство. Речь идет только об иностранных гражданах, уточнила Якушева.
«На территории города Екатеринбурга в школах обучается 4386 детей и 1289 детей — в детских садах. Проблема в том, что с 5 февраля действует новое законодательство, так называемый режим высылки, и дети, которые находятся в реестре контролируемых лиц, не могут находиться на территории Свердловской области», — подчеркнула она.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в российские школы поступили лишь 19% детей мигрантов. По его словам, русский язык они знают на достойном уровне, с документами все в порядке. Более 80% детей-мигрантов не смогли поступить в российские школы. Причинами стали ошибки в оформлении документов родителей или недостаточное знание русского языка.