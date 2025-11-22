Стал известен процент поступивших в российские школы детей мигрантов

В российские школы поступили лишь 19% детей мигрантов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, русский язык они знают на достойном уровне, с документами все в порядке.

«После двух требований, предъявить знания русского языка и пакет документов, около 19% детей смогли поступить в школы. То есть, экзамен они сдали и документы у них нормальные», — отметил Музаев.

Глава ведомства добавил, что Рособрнадзор начал исследовать вопрос и изучать обстановку как для учителей, так и между детьми.

Музаев уточнил, что более 80% детей мигрантов не смогли поступить в российские школы либо из-за неправильно оформленных документов родителями, либо из-за незнания русского языка на необходимом уровне.

Ранее часть детей иностранцев предложили освободить от теста на знание русского языка.