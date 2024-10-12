На Украине попытались запугать крымчан фейками о второй волне мобилизации

Крючков: поверившие фейку о начале мобилизации крымчане прибыли в военкоматы

В Крыму зафиксировали тревожные и ложные звонки с территории Украины жителям полуострова о якобы начале второй волны мобилизации и необходимости мужчинам немедленно явиться в военкоматы. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале .

«Чтобы сбить накал негодования от облав ТЦК на Украине, враг решил провести информационную спецоперацию. Утром все колцентры днепропетровской „службы безопасности сбербанка“ начали обзванивать крымчан», — написал Крючков.

По его словам, украинские власти попытались посеять панические настроения в Крыму, но безуспешно. Крымчане начали массово приходить в военкоматы, а не прятаться, как жители соседней страны. Крючков добавил, что «вот это патриотизм и любовь к своей Родине».

Военком Крыма полковник Евгений Машуков официально заявил, что никакой второй волны мобилизации нет, сотрудники занимаются плановой работой.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание двух агентов спецслужб Украины. Последние собирали данные о стратегических объектах на полуострове.