Более 180 коммунальных машин вывели на уборку снега в Мытищах

Коммунальные службы городского округа Мытищи работают в усиленном режиме. На уборку снега вывели 183 машины спецтехники и 883 дворников.

Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи непрерывно контролируют ситуацию. Заместитель главы муниципалитета Иван Яськив утром проверил центральную часть города. Всего для уборки снега задействовали 183 машины спецтехники и 883 дворников.

Отметим, что Мытищи стали одним из лучших округов Московской области по очистке дорог от снега. Особое внимание специалисты коммунальных служб уделяют обращениям жителей. В городском округе Мытищи работает Зимний штаб. Замечания по уборке улиц можно отправить с 06:00 до 00:00 в WhatsApp или Telegram по номеру: 8 (916) 531-79-06.

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