На Таймыре вскрыли капсулу времени с забавными предположениями о будущем

В таймырском музее вскрыли капсулу времени с посланием из 1999 года

В Таймырском краеведческом музее вскрыли капсулу времени, которая рассмешила посетителей учреждения. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Капсулу заложили в 1999 году сотрудники Дудинского морского порта. Изготовил ее лучший токарь предприятия Владимир Коротков, а текст придумал Павел Соловьев. Вскрыть ее предложили через четверть века.

«Некоторые пункты вызвали у гостей добрые улыбки: так, например, авторы послания предполагали, что в будущем часть грузов по морю будут доставлять подводные лодки, а от Диксона до Дудинка будет проложен нефтепровод», — отметили в музее.

Многие догадки, однако, сбылись. Создатели капсулы предугадали компьютеризацию техники градообразующего предприятия, его обеспечение Интернетом, а также модернизацию оборудования.

Капсулу передали на хранение в музей.

Возле памятника Юрию Гагарину в Звездном Городке в июне заложили капсулу времени и маленькую модель космического корабля «Буран».