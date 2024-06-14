Капсулу времени к 100-летию полета Гагарина заложили в Звездном Городке

Капсулу времени заложили у памятника Юрию Гагарину в Звездном Городке в День России. Послания потомкам оставили ученики школы имени Владимира Комарова, сотрудники ЦПК имени Гагарина, космонавты, депутаты, а также дети из Мариуполя и Донецка.

Вместе с посланиями для потомков также заложили маленькую модель космического корабля «Буран». Все письма оцифровали, они будут храниться на электронном носителе и в капсуле.

«Дети у нас большие молодцы. Писали все как есть. О любви, о мире и о великой России. Это событие конечно важно для того, чтобы и через 37 лет все помнили, кто первый полетел в космос, какая страна была первой в пилотируемой космонавтике», — сказал глава округа Евгений Баришевский.