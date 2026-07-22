На Солнце зафиксировали самую сильную за две недели вспышку
Крупная вспышка на Солнце произошла утром. Событие произошло на фоне общего усиления солнечной активности в последние сутки, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Всего за последние 24 часа на Солнце зафиксировали около 20 вспышек. При этом три дня назад средний темп составлял 1-2 события в сутки.
«Самая сильная солнечная вспышка с 7 июля, то есть более чем за две недели, зарегистрирована около часа назад, в 09:35 по московскому времени», — отметили в лаборатории.
Событие произошло на так называемых геоэффективных солнечных областях. Ученые пояснили, что влияние вспышек на Землю возможно, но прямой угрозы пока нет. По их словам, основным фактором космической погоды продолжает оставаться крупная корональная дыра.
Ранее астрономы рассказали, что в ночь на среду вероятность сильных магнитных бурь G3 и выше составляет около 5%. Рост возмущений продлится не более суток, в пике могут сформироваться события уровня G1–G2 (слабые и средние).