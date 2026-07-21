21 июля 2026 15:09 Землю накроет двухдневная магнитная буря: кому стоит быть осторожным и что делать Невролог Хорошев объяснил, почему магнитные бури не влияют на человека Фото: Телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии Эксклюзив

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В среду Землю накроет двухдневная магнитная буря. Специалисты обещают, что она будет слабой, однако на фоне «безветренного» лета она может стать ощутимой для особо чувствительных людей. Влияют ли геомагнитные возмущения на человека, кто находится в группе риска и как пережить неприятный период, выяснил 360.ru.

Прогноз ученых — магнитной буре быть В среду, 22 июля, Землю настигнет несильная магнитная буря. Виновницей станет солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет нашей планеты. «Рост возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, продлится не менее суток, а в пике могут сформироваться бури уровня G1–G2 (слабые и средние). Вероятность сильных бурь G3 и выше составляет около 5%», — сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии.

Интересно G-индекс — пятибалльная шкала силы магнитных бурь, подразделяется на уровни от G1 (слабые бури, Kp=5) до G5 (экстремально сильные бури, Kp=9).

Влияние магнитных бурь на человека Причина геомагнитных бурь — взрывы плазмы на Солнце. Выброшенная энергия разлетается по вселенной, в том числе попадает в магнитное поле Земли. В итоге возникают его колебания, которые могут ощущать люди, рассказала 360.ru кандидат медицинских наук, невролог Людмила Кокоткина. «На самом деле, за время своего существования на Земле человек адаптировался к геомагнитным бурям», — отметил в беседе с 360.ru врач-невролог военной медицинской академии Павел Хорошев.

Фото: Телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии

В подтверждение своему суждению он привел пример: в 1859 году произошло событие Кэррингтона — сильнейшая магнитная буря, которая произошла из-за вспышки огромной мощности на Солнце. Ее описал астроном Ричард Кэррингтон. Нашей планете настолько не повезло, что практически весь импульс плазмы, то есть его большая часть, направился на Землю. «Планету славно тряхнуло. Рыбаки на экваторе проснулись в два часа ночи, будучи уверенными, что началось утро, то есть прилетевшие на Землю ионы буквально осветили небо. А что творилось в это время на полюсах, трудно представить. Телеграфные провода нагрелись. Это продолжалось трое-четверо суток», — рассказал Хорошев. Несмотря на активное воздействие бури на планету, никто из людей не описал головную боль или недомогание, отметил невролог. Он заметил, что хотел бы узнать мощность нынешних магнитных бурь в единицах измерения Тесла. Хорошев уверен: она будет в сотни, а то и тысячи раз меньше, чем событие Кэррингтона. В поддержку своей гипотезы врач привел пример с проведение МРТ — во время и после исследования люди не чувствуют головной боли, за исключением тех, кто испытывает стресс из-за боязни замкнутого пространства.

Фото: Медиасток.рф

«Нельзя отрицать, что дискомфорта совсем нет, но он связан не с геомагнитными колебаниями, а со скачками атмосферного давления, которые они вызывают. Наша атмосфера — это куча заряженных частиц, взвешенных в виде аэрозоля. Магнитная буря их разгоняет, меняя воздушные потоки. На это довольно быстро отзывается давление, в результате чего люди и чувствуют недомогания», — объяснил невролог.

Интересно Модные сегодня фены «Дайсон», у которых нет мотора, работают по похожему принципу: за счет изменения магнитного поля происходит быстрая смена потоков воздуха, которая задает направление сушки или завивки локонов.

Формы недомоганий во время магнитных бурь Помимо головной боли, у человека во время магнитных бурь может возникать и другой дискомфот. «Магнитные бури влияют на вегетативную нервную систему, которая связана с работой внутренних органов. Снижается уровень мелатонина, повышается адреналин. В итоге у людей возникают психоэмоциональные расстройства, головные боли, вызванные сужением сосудов головного мозга», — объяснила Кокоткина. У некоторых людей встречаются сбои в работе сердечно-сосудистой системы: перепады ритма, давления, увеличение вязкости крови, что повышает риск образования тромбов.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Бывает общая слабость, которая связана с нарушением микроциркуляции крови в тканях. В частности, в головном мозге. Ишемические боли тоже. Хорошая новость — они не приведут к инсульту или инфаркту. Даже самая сильная магнитная буря этого не сможет», — рассказал Хорошев. Также неврологи отметили, что из-за перепадов атмосферного давления у людей случаются головокружения, аритмия, тахикардия, перепады артериального давления.

Интересно Часто у людей бывает и так называемый эффект ноцебо, когда человек, узнав, что на планету надвигается магнитная буря, утверждается в том, что она обязательно на него подействует. Это вызывает эффект тревожного ожидания, который сопровождается срывом нервной системы, различными неприятными симптомами: от головной боли и головокружения до нарушения сердечного ритма, болей в мышцах и суставах, бессонницы и общей тревожности.

«Нельзя отрицать эффект ноцебо. Сегодня доказательная медицина разделилась на два лагеря: одни считают, что магнитные бури могут негативно влиять на человека, но незначительно, другие медики это отрицают», — пояснила невролог. Кто находится в группе риска К чувствительным к магнитным бурям людям относят: пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, стентирование и шунтирование;

персон с мерцательной аритмией;

людей с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями;

пожилых людей;

женщин с предклимактерическим и климатерическим состоянием (пред-климаксом и климаксом), у которых гормональный фон подвержен колебаниям;

людей с зависимостями: наркотической, алкогольной и другими.

Фото: Медиасток.рф