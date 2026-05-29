На Солнце впервые за неделю произошла мощная вспышка

Вспышка класса M — предпоследнего класса мощности — произошла на Солнце впервые с 22 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Ранее институт предсказал на 26 и 27 мая вспышечную солнечную активность от низкой до умеренной, но не исключал возникновения и вспышек класса Х.

Вспышки на Солнце ранжируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять категорий по возрастанию: A, B, C, M и X. Каждая следующая категория соответствует десятикратному увеличению мощности.

Часто вспышки приводят к выбросам солнечной плазмы, а те, в свою очередь — к магнитным бурям. Причем буря начинается с задержкой, проходит несколько часов или даже суток, пока плазма достигает Земли.