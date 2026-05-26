На Солнце 26–27 мая могут начаться вспышки класса Х

Уровень вспышечной активности Солнца 26–27 мая ожидается от низкого до умеренного, однако не исключены вспышки максимального класса X. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики.

По мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце подразделяются на пять категорий: A, B, C, M и X. Самый слабый уровень A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр у земной орбиты. С каждой следующей буквой мощность возрастает в десять раз. Такие явления нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы.

Ранее ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ сообщили, что после недавнего шторма геомагнитная обстановка стабилизировалась. Однако в июне на Земле начнется новый период магнитных бурь.