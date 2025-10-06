На смерть экс-директора издательства «Правда» могла повлиять болезнь жены

MK.RU: жена издателя Леонтьева попала в больницу перед его смертью

На смерть бывшего директора издательства «Правда» Вячеслава Леонтьева могла повлиять болезнь жены. Об этом сообщило издание MK.RU

По данным источника журналистов, его супруга неудачно упала и попала в больницу с гематомой на лице. В ходе обследования врачи выяснили, что у женщины также есть тромбоз глубоких вен, из-за чего пенсионерку на целый месяц оставили в больнице.

Жене издателя потребовалась реабилитация для укрепления мышц ног. Леонтьев скучал по супруге и плохо себя чувствовал.

В день смерти у Леонтьева начались проблемы с сердцем, его дочь хотела вызвать скорую, но издатель не позволил это сделать. Спустя некоторое время тело мужчины нашли возле подъезда без сознания.

О смерти 87-летнего Леонтьева стало известно днем ранее, 5 октября. Правоохранители не исключают, что он мог наложить на себя руки на фоне нервного срыва.