На смену «схеме Долиной» пришел обман с «вечными» жителями квартир

Mash: мошенники перешли со «схемы Долиной» на обман с «вечными» жителями квартир

На рынке недвижимости стала распространяться новая схема обмана: после покупки квартиры жильцы узнают, что кто-то уже имеет право бессрочно там жить. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Вместо «схемы Долиной» все чаще возникают ситуации, когда в только что приобретенную квартиру заселяется человек с бессрочным правом на проживание.

Житель Санкт-Петербурга рассказал каналу, что приобрел жилье за восемь миллионов и сделал ремонт, однако через некоторое время появился человек, у которого была необычная справка.

Оказалось, что бессрочное право проживания в 1990-х получили люди, которые отказались от своей доли в пользу собственника.

Выиграть в суде в таком случае, указали в публикации, очень мало шансов. Чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, юристы советуют перед покупкой квартиры, которую приватизировали, заказывать архивную справку по форме № 9.

Ранее Верховный суд перестал считать основанием для отмены сделки с недвижимостью заявление продавца о том, что он действовал под влиянием мошенников.