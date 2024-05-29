Эксперт по кибербезопасности Дворянский посоветовал делать скриншоты переписок с мошенниками

Если человеку пишут мошенники или присылают аудио- и видеосообщения от близких, нужно обязательно делать скриншоты. Об этом ИА НСН рассказал эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Он объяснил, что мошенничества становятся все более изощренными. Сейчас многие преступники используют возможности искусственного интеллекта, имитируя голос и изображение близких людей.

«Здесь проблема в том, что многие жертвы не идут в полицию, так как им необходимо собрать максимально возможный пакет доказательств: скриншоты переписки, где будет указано точное время, номера телефонов», — рассказал эксперт.

Он добавил, что нужном пакете доказательств есть все шансы расследовать преступление. У правоохранителей сейчас есть достаточно ресурсов для этого.