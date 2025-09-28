На счету каждая копейка. В Госдуме задумались об отмене социальных пенсий для мигрантов
Слуцкий предложил отменить социальные пенсии мигрантам
В Госдуме предложили прекратить выплачивать социальные пенсии мигрантам. Об этом заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru».
Про его словам, мера поможет снизить нагрузку на федеральный бюджет, которая в сегодняшних реалиях довольно высокая.
«Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы — все это требует огромных средств», — отметил парламентарий.
Слуцкий добавил, что на счету каждая копейка, а пенсии иностранцам, которые зачастую презирают Россию и русских людей, — это «дармовая социалка».
Ранее стало известно, что нанимающим мигрантов компаниям захотели запретить участвовать в госзакупках. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.