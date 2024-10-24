Житель Кургана заплатит почти 900 тысяч рублей за охоту на сибирских косуль

В Кургане суд огласил приговор по уголовному делу о незаконной охоте на сибирских косуль. Фигурантом стал 37-летний местный житель, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службе региональной прокуратуры.
Браконьера поймали весной прошлого года. Он бил животных на обочине дороги, а затем увез туши в местное СНТ. Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно. Кроме того, его обязали выплатить 880 тысяч рублей в пользу областного Управления охотничьего хозяйства.
Испытательный срок курганца составил один год. Осужденный может обжаловать приговор в течение 10 суток.
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