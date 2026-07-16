На Сахалине ГАИ перекрыла трассу ради двух медвежат-попрошаек

В Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции вместе со специалистами областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, Ногликского лесничества и Сахалинского зооботанического парка спасли двух медвежат, которые подкармливались у трассы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Медведи обитали около дороги на протяжении месяца. Они выпрашивали еду у автомобилистов и привлекали внимание местных жителей. Это создавало угрозу самим животным, которые могли попасть под колеса транспорта, а также участникам дорожного движения.

«В течение суток под строгим контролем ветеринарных специалистов медвежат аккуратно отловили и вывезли в труднодоступный лесной массив вдали от населенных пунктов и дорог», — рассказала Волк.

Для проведения спасательной операции сотрудники ГАИ перекрыли участок дороги.

Ранее стало известно, что спасенную из неволи в Приморье медведицу Майку доставили в Москву. Владельцы мучили животное, используя для натаскивания лаек.