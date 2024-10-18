«На пустом месте». Священник скептически отнесся к словам о популярности «монастыринга»

Иерей Павел Островский заявил, что «монастыринг» пока не стал массовым явлением

Все большую популярность среди молодежи обретает новый тренд, получивший название «монастыринг». Молодые люди, у которых в жизни возникают проблемы, на три-четыре недели уходят в монастырь, чтобы помолиться и помочь монахам по хозяйству, а взамен получают жилье и питание. Как относиться к этому, 360.ru рассказал настоятель Георгиевского храма в Нахабине иерей Павел Островский.

Отец Павел отметил, что поддержал бы такое веяние, если бы оно было действительно массовым, но пока он не заметил этого. Он считает, что пишущие о моде «монастыринга» выдают желаемое за действительное.

«Пока это просто где-то кто-то что-то написал, знаете, на пустом месте. Как мессенджер „Зосима“. То есть все обсуждают, что появился православный мессенджер „Зосима“, который не появился даже еще», — объяснил священник.

Кроме того, собеседник 360.ru объяснил, что такое происходило всегда, и что он сам однажды участвовал в подобном паломничестве.

В то же время отец Павел подчеркнул, что «монастыринг» не способен заменить работу с профессиональным психотерапевтом.

«Иногда человеку просто реально нужно поехать в монастырь, чтобы просто где-то потрудиться. Вместо того, чтобы закапываться и выдумывать себе проблемы. Но если человеку реально нужна помощь психолога, то есть у него какие-то проблемы, а, может, даже психотерапевта, то надо обращаться к специалисту», — подчеркнул он.

Однако собеседник 360.ru сообщил, что много раз видел случаи, когда человек обращался за помощью к Церкви и, меняя мировоззрение и начиная жить по христианским заветам, решал имевшиеся у него психологические трудности.

Ранее «монастыринг» горячо поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал это интересным опытом, даже если человек не собирается уходить из мирской жизни насовсем.