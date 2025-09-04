Милан объявит 8 сентября траурным днем в честь итальянского модельера Джорджо Армани. Об этом сообщил мэр города Джузеппе Сала, его процитировало ANSA .

«Милан объявит траур в день похорон Армани, олицетворявшего итальянскую моду и наш город в мире», — уточнил градоначальник.

Похороны пройдут в узком кругу, в соответствии с пожеланием самого главы модного дома.

Сала назвал Армани был человеком, полным таланта и интересов. По его словам, Милану будет не хватать его творческого взгляда и поддержки жизни города.

Созданный Армани бренд совершил революцию в мужской моде, а затем начал выпускать и женские коллекции. Поворотной точкой в карьере кутюрье стал 1980 год, когда Ричард Гир облачился в его костюм в фильме «Американский жиголо». Позже Giorgio Armani стал создавать аксессуары, парфюмерию и даже мебель.