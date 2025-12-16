На прямую линию с Путиным поступило 1,6 миллиона обращений

Россияне отправили на прямую линию с президентом Владимиром Путиным свыше 1,6 миллиона обращений. Об этом сообщил Кремль в мессенджере MAX.

«Итоги года с Владимиром Путиным: поступило более 1,6 миллиона вопросов», — отметили в сообщении.

Согласно статистике Кремля, поступило 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов и 262 тысячи СМС-сообщений. Помимо того, через различные соцсети граждане России направили 175 тысяч обращений, задали свыше 61 тысячи вопросов через сайт. Также получено 49 тысяч ММС-сообщений и 20 тысяч вопросов через приложение.

На второй день после старта приема вопросов для «Итогов года с Владимиром Путиным» россияне отправили более миллиона обращений. Прямая линия состоится 19 декабря.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путину передают все поступающие вопросы от россиян. Президент анализирует статистику и справочную информацию из ведомств.