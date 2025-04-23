С 21 по 25 апреля в Москве собрались единомышленники со всего мира и страны НАТО — не исключение. Вопрос на повестке один — как победить фашизм. И ответ на него ищут на втором Международном антифашистком форуме. Подробности в сюжете 360.ru.

В этом году форум принял 164 делегаций, собрав тем самым рекордное количество представителей стран НАТО.

Все встречи и мероприятия форума в этом году посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участникам форума обратился и президент России Владимир Путин с просьбой объединить усилия в борьбе с фашизмом и нацизмом. По итогам форума примут специальную резолюцию в поддержку всех мирных сил, борющихся с фашизмом.