На ПМЭФ заявили об отказе зумеров от алкоголя

Титов: зумеры не пьют алкоголь, но это временный фактор для виноделия

Фото: РИА «Новости»

Поколение зумеров не употребляет алкоголь, но культура виноделия все равно возьмет свое. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов, акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

«То, что зумеры не пьют алкоголь, — это факт, мы с этим сталкиваемся на всех рынках. На восточных и западных», — признал он.

Титов выразил уверенность, что это всего лишь временный фактор, а культура виноделия возьмет свое.

Ранее психиатр-нарколог Юлия Перминова сообщила, что человек не всегда сможет дать точный ответ, когда именно появилась его алкогольная зависимость, но стоит насторожиться, если при мысли о предстоящей выпивке улучшается настроение.

На развитие зависимости могут указывать потеря документов и вещей, появление мелких травм и утрата ориентации в пространстве.

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