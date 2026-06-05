На ПМЭФ заявили об отказе зумеров от алкоголя

Титов: зумеры не пьют алкоголь, но это временный фактор для виноделия

Поколение зумеров не употребляет алкоголь, но культура виноделия все равно возьмет свое. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов, акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

«То, что зумеры не пьют алкоголь, — это факт, мы с этим сталкиваемся на всех рынках. На восточных и западных», — признал он.

Титов выразил уверенность, что это всего лишь временный фактор, а культура виноделия возьмет свое.

Ранее психиатр-нарколог Юлия Перминова сообщила, что человек не всегда сможет дать точный ответ, когда именно появилась его алкогольная зависимость, но стоит насторожиться, если при мысли о предстоящей выпивке улучшается настроение.

На развитие зависимости могут указывать потеря документов и вещей, появление мелких травм и утрата ориентации в пространстве.