На ПМЭФ-2024 обсудят главную цель развития России | 360°

Общество 09 мая 2024, 20:39 На ПМЭФ-2024 обсудят главную цель развития России Народосбережение обсудят на ПМЭФ-2024 как главную цель развития России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин 7 мая подписал новый указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нем прописаны около 100 поручений.

Объявленные указом цели развития добавили в архитектуру программы Петербургского международного экономического форума, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

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«Каждый трек включает мероприятия, направленные на обсуждение развития России, ее роли и места в новой структуре мировой экономики и международных отношений, а также реализации национальных идей», — пояснил он.

Также на форуме сделают акцент на стратегии народосбережения России и повышении качества жизни граждан как одного из ключевых факторов укрепления страны.

В рамках трека «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства» участники форума обсудят вопросы сохранения населения и повышения благополучия людей.

Треки «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» и «Технологии, обеспечивающие лидерство» раскроют возможности динамичного развития экономики России.

ПМЭФ-2024 проведут в Санкт-Петербург с 5 по 8 июня. На форуме откроют Территорию инноваций, посвященную технологиям и науке.