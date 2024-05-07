Территорию инноваций откроют на ПМЭФ-2024 | 360°

Технологии 07 мая 2024, 19:25 Территорию инноваций откроют на ПМЭФ-2024 Фонд «Росконгресс»: на ПМЭФ-2024 обсудят будущее технологий в России

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В июне на XXVII Петербургском международном экономическом форуме откроется Территория инноваций — проект, посвященный технологиям, науке и венчурным инвестициям. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

С 5 по 8 июня на площадке форума представят выставку передовых разработок. Здесь же состоятся международные киберучения Standoff по информационной безопасности.

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В рамках деловой программы Территории инноваций пройдут сессии, посвященные развитию беспилотных технологий, искусственного интеллекта, решению задач для промышленных предприятий и цифровой безопасности.

По словам директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева, технологии играют большую роль в жизни человека.

«Их уровень во многом определяет экономический потенциал, качество жизни и общее развитие стран в современном мире», — заметил он.

В пресс-службе добавили, что представители ведущих IT-компаний обсудят рост технологических экосистем, привлечение инвестиций, поиск квалифицированных кадров. На форуме также состоятся питч-сессии с участием молодых разработчиков, чьи проекты вошли в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Технологическое развитие».

Ранее «Росконгресс» представил деловую программу ПМЭФ-2024.