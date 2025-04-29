На Пермь обрушился самый сильный в XXI веке снегопад

Самый сильный в XXI веке снегопад прошел в Перми. Об этом сообщила пресс-служба местного Центра геоинформационных систем.

«Высота снежного покрова оказалась даже выше ожидаемой и на ряде станций превысила 30 сантиметров», — уточнили в ГИС-центре.

В Перми с начала снегопада выпало 32 миллиметра осадков — 88% месячной нормы. Этот показатель превысил количество осадков во время непогоды 27–28 апреля 2010 года.

«Таким образом, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке», — добавили синоптики.

Специалистам еще предстоит изучить, стал ли этот снегопад самым сильным в истории метеонаблюдений в Перми. Непогода разбушевалась 28 апреля в 06:30 по местному времени (04:30 по московскому). Снегопад продолжался около суток. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае.