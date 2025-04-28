МЧС РФ объявило штормовое предупреждение в Пермском крае
В Пермском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Днем 28 апреля, ночью и утром 29 апреля ожидается сильный снегопад, сопровождающийся дождем. Возможны ледяные образования, опасные отложения мокрого снега, обрывы линий электропередачи, сбои в коммунальных хозяйствах, ухудшение дорожной обстановки и увеличение числа дорожных аварий.
Согласно данным ведомства, интенсивный снегопад охватит Губахинский, Гремячинский, Горнозаводский, Лысьвенский, Чусовской, Березовский, Кишертский, Суксунский, Кунгурский, Октябрьский, Ординский, Уинский и Чернушинский районы.