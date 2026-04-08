На Пасху на Чукотку и Дальний Восток придет аномальное тепло

На Пасху, которая будет отмечаться в воскресенье, 12 апреля, в трех российских регионах установится теплая погода с превышением климатической нормы. Об этом РИА «Новости» сообщил синоптик Александр Ильин.

«Теплая погода с температурой выше климатической нормы в воскресенье будет наблюдаться в восточных районах Чукотки: там аномалии положительные, которые будут составлять от шести до восьми градусов», — рассказал он.

Нормы температуры превысятся на один-четыре градуса и на Дальнем Востоке: в прибрежных районах Хабаровского края и в Приморском крае. В теплой воздушной массе также будут находиться Камчатка, Курильские острова и Сахалин.

На севере Уральского федерального округа воздух тоже прогреется до значений, превышающих норму на три-пять градусов.

Ранее стало известно, что в Москве в среду начнется снегопад, который продержится почти до конца недели.