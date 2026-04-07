В Москве в среду начнется снегопад

В Москве на этой неделе снова ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, влияние на столичный регион окажет тыловая часть циклона с центром над востоком Центрального федерального округа. Ожидаются облачная погода с неустойчивыми прояснениями и дожди.

Температура воздуха в Москве составит +7…+9 градусов, в Подмосковье — +5…+10 градусов.

«В среду ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица, ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6», — рассказал Леус.

Снегопады задержатся в столице на три дня, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Он также предупредил москвичей о сильнейшей гололедице, которая ожидает город и область.

«В четверг в тылу североатлантического циклона осадки перейдут в снегопады. На земле появится временный снежный покров высотой один-два сантиметра, который продержится до субботы. В пятницу заряды снега продолжатся. На дорогах сильная гололедица толщиной до 15-20 миллиметров», — отметил метеоролог.

Тишковец добавил, что в субботу влияние циклона ослабеет, а в воскресенье снежный покров растает. На следующей неделе в столичном региона снова будет тепло.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре. Спасатели призвали жителей быть внимательнее.