На открывшемся мосту из России в КНДР проехал внук героя, в честь которого назвали сооружение

В понедельник, 7 сентября, состоялось открытие моста через реку Туманная, соединившего Россию и КНДР. Сооружению присвоили имя Якова Новиченко — офицера Красной армии и героя труда КНДР, сообщил сайт Zvezdanews .

В 1946 году Яков Новиченко спас руководителя молодой корейской республики Ким Ир Сена. Когда на привокзальной площади Пхеньяна в лидера бросили гранату, красноармеец накрыл ее своим телом. Взрыв лишил его кисти правой руки и оставил множественные ранения. Основной удар приняла на себя толстая книга «Брусиловский прорыв», спрятанная под шинелью.

По новому мосту первым проехал «Запорожец» Якова Новиченко, за рулем был его внук Николай Щербицкий. Мужчина признался, что восстановить старенький автомобиль деда и проехать на нем из России в Корею было его детской мечтой.

Мост открыли 7 сентября на границе России и КНДР. Его протяженность — почти пять километров, а непосредственно моста — около одного километра. Для автомобилей будут доступны две полосы движения. Параллельно построен автомобильный пункт пропуска через государственную границу Хасан. По новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение.