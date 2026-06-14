На некоторых АЗС Татарстана ввели временные лимиты для избежания очередей

Временные лимиты ввели на некоторых АЗС Татарстана во избежание искусственного ажиотажа. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов, его слова опубликовали на сайте администрации региона.

«На отдельных заправочных станциях республики зафиксированы очереди на покупку топлива. Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, в результате чего на отдельных АЗС введены временные лимиты», — отметил Минниханов.

Глава региона поручил проявить больше внимания к данному вопросу, а также принять меры к обеспечению безопасности промышленных предприятий.

Накануне украинский БПЛА атаковал жилой дом в Татарстане, ранения получили три человека. Жильцов дома оперативно эвакуировали. Глава Татарстана добавил, что беспилотники также пытались атаковать промышленные предприятия.