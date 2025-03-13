Собянин предупредил москвичей о надвигающемся шторме

С 21:00 ветер в Москве может усилиться до 22 метров в секунду, возможен сильный дождь. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Прошу вас быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними», — написал градоначальник.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Непогода, по словам мэра, может продлиться и в пятницу.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что порывы ветра в Москве 14 марта достигнут 23 метров в секунду, что соответствует девяти баллам по шкале Бофорта. Зато температура воздуха прогреется до рекордных +14 градусов, отметил синоптик.

В то же время коллега Тишковца, метеоролог Александр Шувалов, назвал заявления о девятибалльном шторме преувеличенными, но согласился, что порывы ветра будут сильными и утихнут только к утру субботы.