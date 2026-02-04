На Москву и Подмосковье опустится туман с изморозью

Жителей Москвы и Подмосковья вечером 4 февраля ожидает туман с отложением изморози. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

Сильный туман продержится в регионе примерно до 12:00 5 февраля. В связи с этим в столице и области объявили желтый погодный уровень. Водителей предупредили о снижении видимости и опасных метеоусловиях.

«Сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — добавил собеседник издания.

В Гидрометцентре уточнили, что морозный воздух в европейской части России пока не может прогреться из-за антициклональной погоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус не исключил, что первые пять дней февраля могут стать самыми холодными в Москве за последнюю четверть века. По его словам, жителям города предстоит пережить в ближайшее время две очень холодные ночи с температурой ниже -20 градусов.