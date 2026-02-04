Первая пятидневка февраля в Москве может стать самой холодной в XXI веке

Первая рабочая неделя февраля в Москве может оказаться самой холодной за XXI век, ведь пик морозов еще впереди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Более холодным начало февраля в XXI веке было лишь однажды», — отметил синоптик в своем телеграм-канале.

Февраль продолжает морозить столичный регион. Сегодня минимальная температура в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, была на 9–10 градусов ниже климатической нормы. К шести утра термометр показал -18,5 градуса.

На других метеостанциях столицы минимальная температура варьировалась от -16,7 градуса на Балчуге до -22,8 градуса в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, зафиксировали -25,9.

«Таким образом, средняя температура воздуха за первые три дня февраля составляет в столице — 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних многолетних показателей!» — подчеркнул Леус.

В эпоху глобального потепления последний зимний месяц начался необычно холодно лишь однажды — в феврале 2012 года. Тогда средняя температура воздуха опустилась до -20,2 градуса.

«Учитывая тот факт, что пик морозов в нынешнем феврале еще впереди, его первая пятидневка может стать самой холодной в XXI веке», — написал он.

В Подмосковье минувшей ночью было особенно холодно в Черустях, где температура опустилась до -28,6 градуса. В то же время самой теплой точкой на карте региона стало село Немчиновка, расположенное сразу за МКАД, где минимальная температура составила -19,5 градуса.

Леус предупредил: жителям столицы и области предстоит пережить еще две очень холодные ночи с температурой ниже -20 градусов.

Ранее кардиолог Алексей Никитин сообщил, что зимние холода и снегопады представляют опасность для сердца. Понижение температуры и резкие перепады атмосферного давления приводят к сужению сосудов. Вдыхание морозного воздуха может вызвать спазм коронарных артерий, поэтому врач посоветовал избегать физических нагрузок и тренировок на морозе.