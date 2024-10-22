На льготную ипотеку в России направят 500 миллиардов рублей
Кабмин выделил почти 500 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки
Правительство России выделило почти 500 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
На субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека» направят 446,9 миллиарда рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Для реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки» по льготной ставке 2% предусмотрены 25,1 миллиарда рублей. На субсидирование «Семейной ипотеки» направят 142 миллиарда рублей.
Еще 269,8 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки в рамках «Льготной ипотеки» по ранее выданным кредитам.
В кабмине объяснили, что выделение дополнительного финансирования обусловлено в том числе повышением ключевой ставки Центробанка.
«Сбер» с 22 октября повысил на 3% ставки по базовым программам ипотеки. Теперь ставка приблизилась к 25% годовых.